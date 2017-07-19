Труп мужчины на дереве был обнаружен горожанами в парке Екатеринбурга
19 июля 2017, 06:00Происшествия
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В столице Урала накануне местные жители обнаружили на дереве труп мужчины в парке Зелёная роща.
Сюжеты: Екатеринбург
Фотография с места происшествия появилась в одном из пабликов Екатеринбурга.
Информация была подтверждена в пресс-службе СК РФ по региону, пишет E1.ru.
Причину трагедии и время случившегося предстоит выяснить специалистам. Тело погибшего было передано на медэкспертизу.
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