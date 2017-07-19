Труп мужчины на дереве был обнаружен горожанами в парке Екатеринбурга

Фотография с места происшествия появилась в одном из пабликов Екатеринбурга.

Информация была подтверждена в пресс-службе СК РФ по региону, пишет E1.ru.

Причину трагедии и время случившегося предстоит выяснить специалистам. Тело погибшего было передано на медэкспертизу.