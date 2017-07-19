Трупы собак с содранной кожей обнаружены в садовом товариществе под Верхней Пышмой (ВИДЕО)
19 июля 2017, 11:00Происшествия
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Недалеко от Верхней Пышмы садоводы местного товарищества обнаружили свалку с трупами собак.
Как комментирует происходящее автор видео, рядом с действующей дорогой в полиэтиленовых пакетах выкинули 30-40 трупов собак. С некоторых содрана кожа.
Недалеко находился цыганский поселок, предположительно, трупы могли принести оттуда. Так же, возможно, их выкинули из проезжавшей мимо машины, пишет INBURG.
Напомним, накануне был подписан указ о выделении дополнительных средств на отлов безнадзорных животных в Свердловской области.
Видео: 8 район
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