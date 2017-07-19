Трупы собак с содранной кожей обнаружены в садовом товариществе под Верхней Пышмой (ВИДЕО)

Как комментирует происходящее автор видео, рядом с действующей дорогой в полиэтиленовых пакетах выкинули 30-40 трупов собак. С некоторых содрана кожа.

Недалеко находился цыганский поселок, предположительно, трупы могли принести оттуда. Так же, возможно, их выкинули из проезжавшей мимо машины, пишет INBURG.