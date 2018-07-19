Автомобиль сгорел на улице Балакинской в Нижнем Тагиле

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18 июля в Нижнем Тагиле на улице Балакинской сгорел автомобиль марки «Рено Логан» 2011 года выпуска.
Сюжеты: Нижний ТагилИсточник: Пресс-служба ОНД и ПР г.Н.Тагил и ГГО
18 июля в 09:46 в Нижнем Тагиле по адресу улица Балакинская, 1 загорелся автомобиль марки «Рено Логан» 2011 года выпуска.
Водитель припарковася у обочины, почувствовав неполадки в работе двигателя. Мужчина открыл капот и увидел, как из шланга бензонасоса брызгает топливо. Попав на двигатель, горючее топливо воспламенилось и машина загорелась. Автовладелец вызвал пожарных.
На место происшествия прибыли два пожарных расчета. Общая площадь горения составила 3 кв. м. В результате пожара сгорел моторный отсек транспортного средства и был поврежден салон.
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По факту пожара организована проверка.
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