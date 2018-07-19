Автомобиль сгорел на улице Балакинской в Нижнем Тагиле

18 июля в 09:46 в Нижнем Тагиле по адресу улица Балакинская, 1 загорелся автомобиль марки «Рено Логан» 2011 года выпуска.

Водитель припарковася у обочины, почувствовав неполадки в работе двигателя. Мужчина открыл капот и увидел, как из шланга бензонасоса брызгает топливо. Попав на двигатель, горючее топливо воспламенилось и машина загорелась. Автовладелец вызвал пожарных.

На место происшествия прибыли два пожарных расчета. Общая площадь горения составила 3 кв. м. В результате пожара сгорел моторный отсек транспортного средства и был поврежден салон.