Директор технической компании был избит в Екатеринбурге

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
18 июля в Екатеринбурге неизвестные избили директора технической компании.
Сюжеты: ЕкатеринбургИсточник: «Вечерние Ведомости»
Вечером 18 июля в Екатеринбурге было совершено нападение на директора компании, занимающейся техническим обслуживанием лифтов на Среднем Урале, Александра Мирасова. Неизвестные избили мужчину. Потерпевший получил травмы головы и в настоящий момент находится на больничном.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В полицию поступило заявление от пострадавшего, на основании чего организована проверка. Правоохранительные органы разыскивают нападавших.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей