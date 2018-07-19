Директор технической компании был избит в Екатеринбурге

Вечером 18 июля в Екатеринбурге было совершено нападение на директора компании, занимающейся техническим обслуживанием лифтов на Среднем Урале, Александра Мирасова. Неизвестные избили мужчину. Потерпевший получил травмы головы и в настоящий момент находится на больничном.