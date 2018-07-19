Два ноутбука были украдены из машины свадебного ведущего в Нижнем Тагиле

Ночью у Александра Дементьева из авто были украдены ноутбуки. Машина находилась на парковке на улице Мира, 71.

Сегодня утром спустился на улицу и увидел, что заднее стекло разбито,рассказал шоумен.

Кроме ноутбуков из автомобиля пропал реквизит для выступлений. По словам шоумена, ценность представляют не сами ноутбуки, а информация, находящаяся в них, которая необходима ведущему для работы.

Воры продать их дорого не смогут — в одном из них даже батареи нет, а другой покупался в 2014 году, пояснил Александр.

Также, по его словам, в автомобиле находились колонки и плазменный телевизор, но, по всей видимости, воры не смогли их вытащить.