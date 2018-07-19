«Мне майора дали»: подробности ЧП с утоплением машины под Нижним Тагилом

Подробности ЧП на Леневском водохранилище стали известны редакции TagilCity.ru. Как рассказала в соцсетях жительница Нижнего Тагила, она была на берегу в момент происшествия и является свидетелем того, как утонул автомобиль.

Женщина сообщила, что мужчину попросили убрать машину, он сел в автомобиль, с ним в авто заскочила собака, водитель снял машину с ручника и она поехала в воду.

Мы были в шаговой зоне от происходящего. Это было как в фильме ужасов. Приехали двое мужчина и женщина зрелого возраста в состоянии нестояния. Машина «Ниссан Патрол», если не ошибаюсь, старый внедорожник. С ними были две собаки (одна в итоге утонула, не смогли достать ее), горе-водителя достали через форточку, так бы тоже там и остался,написала свидетельница.

Автомобилист не успел среагировать.

Люди разлетелись как шашки! Благо, никто не пострадал, хотя могли, женщина вообще вела себя неадекватно после случившегося, материлась, падала, в итоге вообще представилась сотрудником полиции,поделилась очевидица.

Также, со слов девушки, женщина кричала, что приехала «обмывать» погоны.

Кричала, что ей дали звезду, звание майора. Я считаю, что такие люди не должны работать в полиции. Они просто сбежали с места происшествия. Могли люди пострадать!возмутилась тагильчанка.