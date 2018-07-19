Труп мужчины обнаружен в лесопарке на Руднике в Нижнем Тагиле

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17 июля около 19:30 в Нижнем Тагиле на Руднике был обнаружен труп молодого мужчины.
Сюжеты: Нижний ТагилИсточник: «Инцидент Нижний Тагил»
Труп молодого человека обнаружили в Нижнем Тагиле в районе Рудника 17 июля около 19:30. Прохожие сообщили в полицию о том, что на входе в зону лесопарка со стороны улицы Парашутная найден мертвый мужчина.
На место происшествия приехали правоохранительные органы и бригада скорой помощи. Предварительная причина смерти мужчины – механическая асфиксия.
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