Жительница Первоуральска отдала альфонсу миллион рублей и квартиру

В Первоуральске женщина стала жертвой альфонса. Светлана познакомилась с 29-летним аферистом, когда он подвез ее до Екатеринбурга. Через неделю после знакомства мужчина переехал к Светлане. С первых дней ухажер просил деньги у молодой женщины, сам он оказался безработным.

Обманами и уговорами он постоянно вытаскивал у меня деньги, рассказала пострадавшая.

За полгода аферисту удалось «вытянуть» около миллиона рублей. Мужчина уверял, что хочет сделать подарок Светлане, купить спортивный автомобиль. Аферист сдал в ломбард все ценности женщины. А потом продал и ее квартиру.

Он уговаривал меня месяц. Потом мы поехали подписывать документы. Я не знаю, в каком я была состоянии, после подписания ничего не помнила,поделилась Светлана впечатлениями от случившегося.

В сентябре 2017 года обвиняемый был заключен под арест. Оказалось, что мужчина был ранее судим и находился в федеральном розыске.