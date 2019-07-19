На Урал пресекли контрабанду обезьян редкого вида
Сегодня, 16:11ПроисшествияФото: пресс-служба Уральского таможенного управления
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Уральские таможенники задержали женщину, которая пыталась провезти из Казахстана шесть обезьян редкого вида. Стоимость животных оценена в 3,5 млн рублей, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.
Женщина прятала животных в тесных кошачьих перевозках. Установлено, что два белоруких гиббона, два одноцветных гиббона и две яванские макаки находятся под угрозой исчезновения. Ввоз данных видов обезьян возможен только при наличии разрешения, которого у женщины не оказалось.
В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело. Ей грозит от 3 до 7 лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.
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Животных временно передали в зоопарк.
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