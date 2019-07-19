На Урал пресекли контрабанду обезьян редкого вида

Женщина прятала животных в тесных кошачьих перевозках. Установлено, что два белоруких гиббона, два одноцветных гиббона и две яванские макаки находятся под угрозой исчезновения. Ввоз данных видов обезьян возможен только при наличии разрешения, которого у женщины не оказалось.