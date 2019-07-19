На Урале произошел хлопок газа в жилом доме

В результате инцидента повреждена оконная рама в квартире, где произошел взрыв, а также повреждены деревянные перегородки в нескольких квартирах. Эвакуация жильцов не потребовалась, последующего возгорания не зафиксировано.

Напомним, в Нижнем Тагиле 10 июня произошел взрыв газа в квартире на ГГМ с последующим возгоранием, пострадали несколько квартир, один человек скончался. Сейчас в доме ведутся восстановительные работы.