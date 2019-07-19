В Екатеринбурге из-за сообщения о бомбе эвакуировали Шарташский рынок
Сегодня, 11:04ПроисшествияФото: Е1.ru
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В столице Урала утром 19 июля эвакуировали Шарташский рынок, пишет портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
В полицию поступило сообщение, что на рынке обнаружен подозрительный предмет, похожий на взрывное устройство. Продавцы и покупатели были эвакуированы. На месте работают силовики, рынок закрыт.
По предварительной информации, сообщение о бомбе поступило от психически нездорового человека.
Несколькими днями ранее в Екатеринбурге из-за сообщения о взрывном устройстве эвакуировали УрФУ.
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