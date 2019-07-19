В Нижнем Тагиле на берегу реки пропал мужчина

Мужчина в среду вышел из дома на улице Ермака, 42 и направился в сторону Выи — к берегу реки Тагил. На реке он некоторое время провел с другом, они выпивали пиво. Потом товарищ ушел, а Сергей остался. В 14 часов он разговаривал по телефону с женой. После этого он не выходил на связь. Вечером супруга нашла телефон Сергея на берегу реки, также рядом были заметны следы свежего костра.