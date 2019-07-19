В Нижнем Тагиле на берегу реки пропал мужчина
36-летнего Сергея Палицына разыскивают в Нижнем Тагиле, мужчина пропал в среду, сообщает ИА «Все новости».
Мужчина в среду вышел из дома на улице Ермака, 42 и направился в сторону Выи — к берегу реки Тагил. На реке он некоторое время провел с другом, они выпивали пиво. Потом товарищ ушел, а Сергей остался. В 14 часов он разговаривал по телефону с женой. После этого он не выходил на связь. Вечером супруга нашла телефон Сергея на берегу реки, также рядом были заметны следы свежего костра.
В четверг женщина обратилась в полицию. Кинологи с собаками обследовали берег, однако собака взяла след уже за пределами набережной. Сергея искали в моргах и больницах. Поиски продолжаются.
На мужчине в день пропажи были серая футболка, темные штаны, сандалии с надписью Nike. Особые приметы — татуировки на руках.
Располагающих какой-либо информацией просят звонить по номерам 02, 8-929-221-93-72, 8-953-606-54-36 (родственники).