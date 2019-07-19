В Нижнем Тагиле зафиксирован случай заражения смертельно опасной болезнью
У семьи Лобановых из Нижнего Тагила диагностирован ботулизм, последний раз смертельно опасное заболевание регистрировалось в Нижнем Тагиле более 20 лет назад, сообщает ТРК «Телекон».
Как рассказала Алена Лобанова, на ужин семья съела салат из морской капусты, купленный в одной из торговых сетей. На другой день ее супругу Денису стало плохо. Его госпитализировали с подозрением на инсульт, а после осмотра инфекциониста — диагностирован ботулизм. Тагильчанин вертолетом доставлен в Екатеринбург. В настоящий момент он находится в реанимации в тяжелом состоянии, прогнозов врачи не дают. У Дениса была остановка сердца, он не может двигаться и самостоятельно дышать.
Его супруге стало плохо чуть позже, ее также доставили в Екатеринбург. Жизни Алены ничего не угрожает. В настоящий момент она с трудом говорит из-за поражения ЦНС.
Из торговой сети была изъята партия морской капусты. Пресс-секретарь отделения Роспотребнадзора по Свердловской области Анна Ожиганова сообщила, что взяты пробы продукции, специалисты проверяют ее на наличие ботулотоксина.