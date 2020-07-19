«Кидались камнями»: в Екатеринбурге несколько десятков человек устроили потасовку
Сегодня, 10:26ПроисшествияФото: E1.RU
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В одном из дворов Екатеринбурга на Новой Сортировке несколько десятков человек устроили потасовку. Они бросались камнями, которые иногда попадали в припаркованные автомобили, пишет E1 со ссылкой на очевидцев происшествия.
Сюжеты: Екатеринбург
Их было очень много, около 80 человек. Была потасовка с криками. Камнями кидались даже. Слышно было, что в машины прилетали. Страшно, конечно, если ты в этот момент оказался на улице, рассказала одна из очевидцев.
Кто-то из местных жителей вызвал полицию.
В пресс-службе УМВД по Екатеринбургу изданию рассказали, что сообщение действительно поступало и на указанный адрес выезжали сотрудники полиции. Однако по прибытию на место конфликтующих там не оказалось. Заявлений в полицию не поступало.
Ранее, 14 июня, массовая драка произошла в Краснолесье. Несколько десятков человек стали участниками потасовки. По данному факту в полицию заявлений не поступало.
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