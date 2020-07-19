Нижний Тагил заволокло дымом из-за лесного пожара в 20 гектаров

Накануне вечером жители Вагонки в социальных сетях пожаловались на сильный запах гари, а также задымление.

Задыхаемся что с открытыми окнами от дыма, что с закрытыми — от жары, написал один из пользователей.

Еще один тагильчанин отметил, что запах появился на Старателе.

В Отделе надзорной деятельности TagilCity.ru рассказали, что это может быть связано с двумя лесными пожарами под Новоасбестом.

Были два лесных пожара под Новоасбестом. Один площадью четыре гектара, второй 20 гектаров. Они уже были потушены, скорее всего, дым просто в сторону Тагила несёт, рассказали TagilCity.ru в Отделе надзорной деятельности.