Был хлопок: в Кольцово на складе со станками произошел пожар

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В Екатеринбурге загорелось производственный склад со станками в Кольцово, пишет Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Возгорание тушат 15 единиц спецтехники и 47 огнеборцев. Как пишет издание, по неподтвержденным данным причиной пожара послужило короткое замыкание. В МЧС рассказали, что пожар начался в помещении, где находятся горюче-смазочные материалы. Из-за высокой температуры пластиковые емкости расплавились, а из-за скопившихся паров ГСМ произошел хлопок. Огонь на площади 100 квадратных метров удалось локализовать.
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Также известно, что ожоги получил сотрудник предприятия, его госпитализировали в больницу. Внутри здания находится тонна горюче-смазочных материалов.
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