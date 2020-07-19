Был хлопок: в Кольцово на складе со станками произошел пожар

Возгорание тушат 15 единиц спецтехники и 47 огнеборцев. Как пишет издание, по неподтвержденным данным причиной пожара послужило короткое замыкание. В МЧС рассказали, что пожар начался в помещении, где находятся горюче-смазочные материалы. Из-за высокой температуры пластиковые емкости расплавились, а из-за скопившихся паров ГСМ произошел хлопок. Огонь на площади 100 квадратных метров удалось локализовать.