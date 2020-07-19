В Екатеринбурге скончался уральский немец Штефан Земкен

В конце июня Штефан организовал тур памяти по Европейской части России. Мероприятие он посвятил 75-летию Победы и памяти жертвам фашизма. Тур он начал с Нижнего Тагила. По словам Ольги Земкен, уже тогда Штефан чувствовал себя нехорошо.

Его все отговаривали из-за плохого самочувствия от пробега, говорит Ольга.

Он рассказывал, что этой акцией хочет показать, что, несмотря на закрытие границ из-за пандемии, можно всем вместе отпраздновать победу над фашизмом.