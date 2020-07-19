В Екатеринбурге скончался уральский немец Штефан Земкен
19 июля в больнице Екатеринбурга скончался Штефан Земкен, немец, который жил в Быньгах. У него был рак. Об этом TagilCity.ru рассказала супруга Штефана Ольга.
В конце июня Штефан организовал тур памяти по Европейской части России. Мероприятие он посвятил 75-летию Победы и памяти жертвам фашизма. Тур он начал с Нижнего Тагила. По словам Ольги Земкен, уже тогда Штефан чувствовал себя нехорошо.
Его все отговаривали из-за плохого самочувствия от пробега, говорит Ольга.
Он рассказывал, что этой акцией хочет показать, что, несмотря на закрытие границ из-за пандемии, можно всем вместе отпраздновать победу над фашизмом.
В течение 17 лет Штафан Земкен жил в России и в Германии. Он привозил немецких клоунов в российские детские дома, бесплатно подбирал слуховые аппараты пенсионерам из глубинки, привозил в Россию стрит-арт из Европы, а в Европу — работы наших художников. Ольга Земкен рассказала, что прощание со Штефаном пройдет 22 июля в Екатеринбурге. Она намерена продолжать деятельность, которой занимался ее супруг.