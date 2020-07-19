В Свердловской области за сутки произошло два ДТП с опрокидыванием автомобилей
За сутки в Свердловской области произошло два ДТП с опрокидыванием автомобилей. Первое произошло на трассе Екатеринбург — Серов, а второе — на трассе Екатеринбург — Реж — Алапаевск.
О первом ДТП сообщили подписчики группы «ЕКАТЕРИНБУРГ — СЕРОВ (Online)» во «Вконтакте». На фото видно, что автомобиль смяло в результате аварии, а на месте работают сотрудники скорой помощи.
Второе ДТП в Режевском районе произошло в результате того, что водитель такси, по предварительным данным, уснул за рулем, сообщает УГИБДД по Екатеринбургу. Авария произошла сегодня ночью. Водитель Daewoo Nexia съехал с дороги, в результате чего машина перевернулась. В салоне ехал отец вместе с шестилетним сыном. Они ехали в Реж.
По данным ГИБДД, ребенок находился в детском кресле, которое не было зафиксировано в салоне. Это стало причиной того, что ребенка вместе с креслом выбросило из салона. В результате мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму, перелом свода черепа, рваные раны. Сначала он был госпитализирован в больницу Режа, но позднее его перевели в ДМБ № 9 Екатеринбурга. На данный момент ГИБДД устанавливает время, которое водитель провел за рулем.
Напомним, ранее в результате столкновения двух автомобилей в Нижнем Тагиле у съезда к коллективному саду «Дорожник-2» пострадали оба водителя. По предварительным данным, у одного из пострадавших диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, а также перелом шейного отдела позвонка.