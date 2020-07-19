В Свердловской области за сутки произошло два ДТП с опрокидыванием автомобилей

О первом ДТП сообщили подписчики группы «ЕКАТЕРИНБУРГ — СЕРОВ (Online)» во «Вконтакте». На фото видно, что автомобиль смяло в результате аварии, а на месте работают сотрудники скорой помощи.

ДТП на трассе Екатеринбург-Серов Фото: Группа "ЕКАТЕРИНБУРГ - СЕРОВ (Online)" во "Вконтакте"

Второе ДТП в Режевском районе произошло в результате того, что водитель такси, по предварительным данным, уснул за рулем, сообщает УГИБДД по Екатеринбургу. Авария произошла сегодня ночью. Водитель Daewoo Nexia съехал с дороги, в результате чего машина перевернулась. В салоне ехал отец вместе с шестилетним сыном. Они ехали в Реж.

Екатеринбург — Реж — Алапаевск Фото: УГИБДД по Екатеринбургу

По данным ГИБДД, ребенок находился в детском кресле, которое не было зафиксировано в салоне. Это стало причиной того, что ребенка вместе с креслом выбросило из салона. В результате мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму, перелом свода черепа, рваные раны. Сначала он был госпитализирован в больницу Режа, но позднее его перевели в ДМБ № 9 Екатеринбурга. На данный момент ГИБДД устанавливает время, которое водитель провел за рулем.