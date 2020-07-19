В центре Нижнего Тагила к потерявшему сознание мужчине скорая ехала 40 минут

На видео, опубликованном в группе, очевидцы рассказывают, что скорая была вызвана 40 минут назад.

Терял сознание, раз 15, пульса не было два раза. Скорая скидывает трубки, говорит, что скорая выехала. Прошло ровно 40 минут, скорой нет, мужчина весь синий, рассказывает мужчина, снимавший видео.

Также на видео двое фельдшеров, приехавшей на вызов скорой помощи, попытались привести мужчину в чувство. В результате безуспешных попыток они погрузили его на каталку и увезли в больницу.

Ранее на длительное ожидание приезда скорой помощи жаловались жители Екатеринбурга. В оперативном штабе региона сообщали, что из-за коронавируса нагрузка на систему здравоохранения города выросла. Это сказалось и на службе скорой помощи. Однако там же отметили, что каждый вызов обрабатывается и пациентам предоставляется медицинская помощь.