Без электроэнергии остались свыше 3 тысяч жителей поселка под Екатеринбургом

Во время грозы в поселке Монетный под Екатеринбургом 18 июля упала опора ЛЭП на 35 000 вольт, оставив без электричества сотни домов и более 3000 местных жителей и дачников.
На месте происшествия работает аварийная бригада. По словам местных жителей, населению рекомендовали запастись водой, так как в из-за отключения электричества воду тоже отключат.
Объем работы огромный, таких прецедентов в поселке раньше не было, рассказал один из местных жителей Е1.
Сейчас над восстановлением ЛЭП работают аварийно-восстановительные бригады филиала «Россети Урал» и «Свердловэнерго». Для возобновления подачи электричества опору, вернее всего, придется заменить на новую.
Электрики планируют вернуть электричество жителям поселка Монетный в кратчайшие сроки.
Напомним, 18 июля во время грозы большое дерево вырвало с корнем, и оно упало, придавив две припаркованные иномарки во двое дома на улице Избирателей в Екатеринбурге.