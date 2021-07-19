Без электроэнергии остались свыше 3 тысяч жителей поселка под Екатеринбургом

Без электроэнергии остались свыше 3 тысяч жителей поселка под Екатеринбургом
Без электроэнергии остались свыше 3 тысяч жителей поселка под Екатеринбургом
Сегодня, 08:35ПроисшествияФото: Е1.ru

Без электричества остался поселок под Екатеринбургом

Из-за рухнувшей ЛЭП свыше 3 тысяч жителей поселка Монетный под Екатеринбургом остались без «света». Энергетики заявили, что работы по устранению аварии могут занять больше двух суток.

Во время грозы в поселке Монетный под Екатеринбургом 18 июля упала опора ЛЭП на 35 000 вольт, оставив без электричества сотни домов и более 3000 местных жителей и дачников.

На месте происшествия работает аварийная бригада. По словам местных жителей, населению рекомендовали запастись водой, так как в из-за отключения электричества воду тоже отключат.

Объем работы огромный, таких прецедентов в поселке раньше не было, рассказал один из местных жителей Е1.

Сейчас над восстановлением ЛЭП работают аварийно-восстановительные бригады филиала «Россети Урал» и «Свердловэнерго». Для возобновления подачи электричества опору, вернее всего, придется заменить на новую.

Электрики планируют вернуть электричество жителям поселка Монетный в кратчайшие сроки.

Напомним, 18 июля во время грозы большое дерево вырвало с корнем, и оно упало, придавив две припаркованные иномарки во двое дома на улице Избирателей в Екатеринбурге.

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