Девушку выбросило из салона: три человека погибли в ДТП на Пермском тракте

В аварии, которая произошла днем 19 июля на 178-м километре Пермского тракта, погибли три человека. «ВАЗ-2114» выехал на встречную полосу и врезался в Toyota.

В результате столкновения скончались водитель и пассажир отечественного автомобиля, а водитель и пассажир иномарки были в тяжелом состоянии доставлены в Красноуфимскую больницу. В дальнейшем там умер водитель Toyota, сообщает пресс-служба ГИБДД по Свердловской области. Аварию спровоцировал молодой человек 1999 года рождения. Он управлял транспортным средовом с февраля 2021 года и за это время девять раз привлекался к административной ответственности. На момент аварии ни водитель «ВАЗ-2114», ни его пассажир — девушка 2004 года рождения, не были пристегнуты ремнями безопасности. В момент столкновения девушку выбросило из салона автомобиля. Сотрудники полиции уже установили, что молодые люди — жители Красноуфимска,отметили в ведомстве. За рулем Toyota находилась женщина 1956 года рождения, также вместе с ней ехал мужчина 1948 года рождения. На данный момент его пытаются спасти врачи. Мужчина и женщина ехали из Екатеринбурга в Пермь. Также в ДТП пострадала третья машина. Mazda получил механические повреждения от осколков, отлетевших после столкновения двух автомобилей. Напомним, жителю Екатеринбурга, по вине которого в аварии на ЕКАД погибла вся его семья — жена, ребенок, теща и тесть, грозит до 7 лет лишения свободы. Мужчина сел за руль, не имея прав, и допустил столкновение с фургоном, выезжая с обочины на трассу. За гибель семьи в ДТП на ЕКАД водителю грозит до 7 лет тюрьмы

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