Обвиняемый в пьяном смертельном ДТП тагильчанин снова задержан нетрезвым за рулем

Обвиняемый в пьяном смертельном ДТП тагильчанин снова задержан нетрезвым за рулем
Обвиняемый в пьяном смертельном ДТП тагильчанин снова задержан нетрезвым за рулем
Сегодня, 14:30ПроисшествияФото: МБУ «Центр защиты населения»
Тагильчанин, который в состоянии алкогольного опьянения устроил массовое ДТП у кинотеатра «Красногвардеец» и сбил насмерть женщину-пешехода 3 октября 2020 года, снова был задержан пьяным за рулем.

Молодой человек был лишен прав еще в 2019 году, однако после этого его три или четыре раза останавливали сотрудники ГИБДД в состоянии алкогольного опьянения, рассказал редакции TagilCity.ru сын погибшей женщины Александр.

23 мая подсудимого опять остановили за рулем в нетрезвом виде. Это к разговору о характеристике и «раскаянии», пояснил тагильчанин.

Он отметил, что водитель находится под подпиской о невыезде. 28 июля должны объявить приговор, прокурор запросил 10 лет лишения свободы.

Напомним, 3 октября 2020 года на перекрестке улиц Пархоменко-Победы в Нижнем Тагиле пьяный 21-летний водитель вылетел на красный свет. Машина столкнулась с двумя иномарками, а затем ее отбросило в забор, где стояли пешеходы. Одна из пострадавших женщин от полученных травм скончалась в больнице. Водителю предъявлены обвинения в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, а также нарушении правил дорожного движения, повлекших по неосторожности смерть человека. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
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