Обвиняемый в пьяном смертельном ДТП тагильчанин снова задержан нетрезвым за рулем

Тагильчанин, который в состоянии алкогольного опьянения устроил массовое ДТП у кинотеатра «Красногвардеец» и сбил насмерть женщину-пешехода 3 октября 2020 года, снова был задержан пьяным за рулем.

Молодой человек был лишен прав еще в 2019 году, однако после этого его три или четыре раза останавливали сотрудники ГИБДД в состоянии алкогольного опьянения, рассказал редакции TagilCity.ru сын погибшей женщины Александр. 23 мая подсудимого опять остановили за рулем в нетрезвом виде. Это к разговору о характеристике и «раскаянии», пояснил тагильчанин. Он отметил, что водитель находится под подпиской о невыезде. 28 июля должны объявить приговор, прокурор запросил 10 лет лишения свободы. Напомним, 3 октября 2020 года на перекрестке улиц Пархоменко-Победы в Нижнем Тагиле пьяный 21-летний водитель вылетел на красный свет. Машина столкнулась с двумя иномарками, а затем ее отбросило в забор, где стояли пешеходы. Одна из пострадавших женщин от полученных травм скончалась в больнице. Водителю предъявлены обвинения в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, а также нарушении правил дорожного движения, повлекших по неосторожности смерть человека. Ему грозит до 12 лет лишения свободы. Влетел в толпу пешеходов: в Нижнем Тагиле произошло ДТП с тремя автомобилями 9 Фото В Нижнем Тагиле в ДТП с участием трех автомобилей пострадали три человека.

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