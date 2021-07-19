Спящий у обочины маленький мальчик обнаружен на Урале

Спящий у обочины маленький мальчик обнаружен на Урале
Спящий у обочины маленький мальчик обнаружен на Урале
Сегодня, 11:38ПроисшествияФото: скриншот видео "4 канал"
Мальчика без взрослых, уснувшего на игрушечной машинке у обочины дороги, обнаружил житель Челябинской области, когда возвращался на велосипеде домой с работы.

Мужчина ехал на велосипеде по тротуару, расположенному вдоль оживленной дороги в городе Южноуральск, когда увидел прямо на обочине спящего ребенка. Мужчина разбудил малыша и спросил, как он там оказался и где живет.

В итоге прохожий проводил мальчика до дома и передал матери.

В данный момент инцидентом, который челябинец снял на видео и опубликовал в местных пабликах, заинтересовались в полиции. Там организована проверка. По предварительным данным, семья мальчика является неблагополучной.

Напомним, в начале июня 6-летний мальчик, оставшись один в запертой квартире в Нижнем Тагиле, попросил помощи у прохожих. Мать вернулась домой, когда на место происшествия были вызваны полицейские и спасатели.

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