Спящий у обочины маленький мальчик обнаружен на Урале

Мальчика без взрослых, уснувшего на игрушечной машинке у обочины дороги, обнаружил житель Челябинской области, когда возвращался на велосипеде домой с работы.

Мужчина ехал на велосипеде по тротуару, расположенному вдоль оживленной дороги в городе Южноуральск, когда увидел прямо на обочине спящего ребенка. Мужчина разбудил малыша и спросил, как он там оказался и где живет. В итоге прохожий проводил мальчика до дома и передал матери. В данный момент инцидентом, который челябинец снял на видео и опубликовал в местных пабликах, заинтересовались в полиции. Там организована проверка. По предварительным данным, семья мальчика является неблагополучной. Напомним, в начале июня 6-летний мальчик, оставшись один в запертой квартире в Нижнем Тагиле, попросил помощи у прохожих. Мать вернулась домой, когда на место происшествия были вызваны полицейские и спасатели. Оставшийся дома один 6-летний ребенок попросил прохожих о помощи в Нижнем Тагиле

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