Стали известны подробности аварии с пострадавшим ребёнком на Вторчермете

ДТП спровоцировал водитель Skoda. Он ехал по улице Титова со стороны Сухоложской. При повороте налево на зелёный сигнал светофора он не уступил дорогу и столкнулся с KIA Rio, которая ехала прямо со встречного направления, рассказали в отделе пропаганды ГИБДД.