Стали известны подробности аварии с пострадавшим ребёнком на Вторчермете

Стали известны подробности аварии с пострадавшим ребёнком на Вторчермете
Стали известны подробности аварии с пострадавшим ребёнком на Вторчермете
Сегодня, 15:13ПроисшествияФото: «Инцидент Екатеринбург»
ДТП с участием автомобилей KIA Rio и Skoda Yeti произошло на Вторчермете на перекрёстке улиц Титова — Братская 19 июля 2021 года. Пострадал 2-летний ребёнок.

ДТП спровоцировал водитель Skoda. Он ехал по улице Титова со стороны Сухоложской. При повороте налево на зелёный сигнал светофора он не уступил дорогу и столкнулся с KIA Rio, которая ехала прямо со встречного направления, рассказали в отделе пропаганды ГИБДД.

В момент столкновения мальчик, который находился на переднем сиденье в детском кресле, был пристёгнут пятиточечными ремнями безопасности. Однако кресло было неправильно прикреплено к конструкции машины, и ребёнка оно не удержало, пишет Е1.

Видео:«Инцидент Екатеринбург»

Мальчик был госпитализирован в детскую больницу № 9. Ему диагностировали сотрясение мозга.

Как оказалось, за рулём Skoda сидела 47-летняя женщина, у которой стаж вождения составлял 11 лет. Ранее в нарушении ПДД она замечена не была.

Кроме ребёнка пострадавших нет.

Напомним, в сентябре 2020 года произошла авария на 15-ом километре Тюменского тракта, в которой пострадала 3-летняя девочка. На водителей, которые допустили столкновение, были заведены уголовные дела. Сейчас их направили в суд для рассмотрения.

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