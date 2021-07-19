Стали известны подробности аварии с пострадавшим ребёнком на Вторчермете

ДТП спровоцировал водитель Skoda. Он ехал по улице Титова со стороны Сухоложской. При повороте налево на зелёный сигнал светофора он не уступил дорогу и столкнулся с KIA Rio, которая ехала прямо со встречного направления, рассказали в отделе пропаганды ГИБДД.
В момент столкновения мальчик, который находился на переднем сиденье в детском кресле, был пристёгнут пятиточечными ремнями безопасности. Однако кресло было неправильно прикреплено к конструкции машины, и ребёнка оно не удержало, пишет Е1.
Мальчик был госпитализирован в детскую больницу № 9. Ему диагностировали сотрясение мозга.
Как оказалось, за рулём Skoda сидела 47-летняя женщина, у которой стаж вождения составлял 11 лет. Ранее в нарушении ПДД она замечена не была.
Кроме ребёнка пострадавших нет.
Напомним, в сентябре 2020 года произошла авария на 15-ом километре Тюменского тракта, в которой пострадала 3-летняя девочка. На водителей, которые допустили столкновение, были заведены уголовные дела. Сейчас их направили в суд для рассмотрения.