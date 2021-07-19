Стучал в стены: мужчина-инвалид и тело женщины обнаружены в квартире в Екатеринбурге

Житель Екатеринбурга — инвалид, который не может ходить, стучал в стены и просил помощи у соседей, когда его супруге стало плохо. Сам он не смог открыть дверь, поэтому на место происшествия — на улицу Дорожников — была вызвана подмога по единому телефону спасения «112».
Однако по звонку к многоквартирнику прибыл наряд Росгвардии.
Оценив ситуацию через дверь за 5 минут, экипаж просто уехал, порекомендовав мужчине не стучать соседям в стены, рассказали очевидцы Е1.
На следующий день после настойчивых звонков соседей квартиру все же вскрыли. К тому моменту женщина умерла.
В пресс-службе полиции отметили, что признаков криминальной смерти не обнаружено. Точные причины установит судмедэкспертиза.
Материалы по этому инциденту уже переданы в СКР. Стражи правопорядка начали поиск родственников пожилой пары.
Напомним, 36-летняя екатеринбурженка Дарья Агупова, которая в начале июля спасла в Дегтярске тонущую женщину с маленьким ребенком, скончалась от полученных травм. Губернатор Свердловской области решил представить свердловчанку к Ордену мужества посмертно.