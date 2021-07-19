В Германии упал маломестный самолет: три человека погибли, один доставлен в больницу

Как сообщает сайт 360tv.ru, информацию о трагедии опубликовало местное издание Der Spiegel. Причины крушения пока не установлены. Известно, что самолет вылетел из Штутгарта утром, спустя пять минут полета он потерял управление и упал. На место катастрофы были направлены экстренные службы, которые обнаружили обломки воздушного судна и потерпевших. В аварии погибли двое подростков 14 и 17 лет, также скончался пилот самолета. Выживший пассажир сейчас находится в больнице.
Полиция начала расследование данного происшествия.