Заряд для советского гранатомета обнаружили тагильчане во время уборки гаража

Заряд для советского ручного противотанкового гранатомета РПГ-7 обнаружили жители Нижнего Тагила во время уборки гаража, который приобрели у других людей. Об этом TagilCity.ru рассказал пожарный Александр Серов.

По его словам, инцидент произошел 19 июля, около 11.00, на Северном поселке. После обнаружения снаряда туда также прибыли саперы и сотрудники правоохранительных органов. Приехали саперы с полицией. Забрали на уничтожение,отметил Серов. РПГ-7 предназначен для борьбы с танками, самоходными артиллерийскими установками и другой бронетехникой, также может быть использован для уничтожения живой силы в укрытиях. Фото: скриншот pozharn_poroh в Instagram Напомним, 9 июня стало известно, что на берегу реки Липка в Тугулымском районе свердловчане обнаружили гранату. Для определения степени опасности находки выезжали сотрудники инженерно-технической группы ОМОН регионального Управления Росгвардии. Боевую гранату на берегу реки нашли жители Тугулымского района Свердловской области

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