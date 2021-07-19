Заряд для советского гранатомета обнаружили тагильчане во время уборки гаража

Заряд для советского гранатомета обнаружили тагильчане во время уборки гаража
Заряд для советского гранатомета обнаружили тагильчане во время уборки гаража
Сегодня, 21:08ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Заряд для советского ручного противотанкового гранатомета РПГ-7 обнаружили жители Нижнего Тагила во время уборки гаража, который приобрели у других людей. Об этом TagilCity.ru рассказал пожарный Александр Серов.

По его словам, инцидент произошел 19 июля, около 11.00, на Северном поселке. После обнаружения снаряда туда также прибыли саперы и сотрудники правоохранительных органов.

Приехали саперы с полицией. Забрали на уничтожение,отметил Серов.

РПГ-7 предназначен для борьбы с танками, самоходными артиллерийскими установками и другой бронетехникой, также может быть использован для уничтожения живой силы в укрытиях.

Фото:скриншот pozharn_poroh в Instagram

Напомним, 9 июня стало известно, что на берегу реки Липка в Тугулымском районе свердловчане обнаружили гранату. Для определения степени опасности находки выезжали сотрудники инженерно-технической группы ОМОН регионального Управления Росгвардии.

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ЭксклюзивНижний Тагил
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