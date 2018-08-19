Компания подростков из Березовского обвиняется в убийстве инвалида

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Пятеро подростков из города Березовского обвиняются в убийстве 20-летнего инвалида.
Источник: АН «Актуальные новости»
Инцидент произошёл 9 августа. Известно, что компания молодых людей предложила молодому человеку с ограниченными возможностями здоровья поговорить за гаражами.
На месте обидчики заставили инвалида снять с себя одежду и убрать крест с груди. Все вещи по требованию он сложил в пакет. После этого подростки в течение некоторого времени избивали инвалида. При этом в компании была молодая девушка, которая вела съемку на телефон.
20-летний молодой человек после полученных травм скончался.
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