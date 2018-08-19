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Один погиб, пятеро – с травмами: ДТП произошло на трассе Пермь – Екатеринбург
Сюжеты:
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Один погиб, пятеро – с травмами: ДТП произошло на трассе Пермь – Екатеринбург

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