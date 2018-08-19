Один погиб, пятеро – с травмами: ДТП произошло на трассе Пермь – Екатеринбург

В аварии на территории Первоуральского городского округа погиб один человек и еще пятеро пострадали.

Предварительно известно, что около 11 часов вечера на указанной автодороге водитель грузовика, груженного щебнем, выехал на встречную полосу и врезался в три автомобиля – Chevrolet Lanos, Chevrolet Lachetti и ВАЗ-2107. После столкновения грузовик перевернулся, загорелся и улетел в кювет.

В аварии погибла пассажир ВАЗ-2107. Другие люди получили серьёзные травмы. Так, 25-летняя девушка госпитализирована с сотрясением, открытой травмой головы и повреждением шейных отделов. 10-летняя девочка получила травму головы, 25-летний молодой человек – сотрясение головы, переломы и черепно-мозговую травму. Водитель ВАЗ – 60-летний мужчина – попал в больницу с сотрясением и травмой головы, а также переломами. Водитель Chevrolet Lanos находится в коме в больнице Первоуральска.