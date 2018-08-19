Стрелял в охранника кафе: екатеринбуржцу грозит до пяти лет тюрьмы за дебош

Виновником стал ранее судимый мужчина. Внутрь кафе его не пустил охранник: ранее посетитель уже устраивал пьяные дебоши. Сейчас нарушитель задержан. Против него возбудили уголовное дело.

Мужчина, находившийся в нетрезвом состоянии, ушел, затаив обиду, а вскоре вернулся с предметом, похожим на пистолет, после чего произвел несколько выстрелов в сторону охранника,пояснил Валерий Горелых, начальник пресс-службы полицейского главка.