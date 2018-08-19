Стрелял в охранника кафе: екатеринбуржцу грозит до пяти лет тюрьмы за дебош
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В пятницу, 17 августа, в кафе города Екатеринбурга произошел конфликт со стрельбой.
Сюжеты: ЕкатеринбургИсточник: «ТАСС»
Виновником стал ранее судимый мужчина. Внутрь кафе его не пустил охранник: ранее посетитель уже устраивал пьяные дебоши. Сейчас нарушитель задержан. Против него возбудили уголовное дело.
Мужчина, находившийся в нетрезвом состоянии, ушел, затаив обиду, а вскоре вернулся с предметом, похожим на пистолет, после чего произвел несколько выстрелов в сторону охранника,пояснил Валерий Горелых, начальник пресс-службы полицейского главка.
Стрелку грозит до пяти лет лишения свободы. Пострадавший охранник после осмотра медиками был отпущен домой.
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