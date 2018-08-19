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Сын экс-депутата Госдумы РФ обнаружен мертвым в компании подруги
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Сын экс-депутата Госдумы РФ обнаружен мертвым в компании подруги

Сегодня, 10:20Происшествия
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