Сын экс-депутата Госдумы РФ обнаружен мертвым в компании подруги

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Сын бывшего депутата Роман Шингаркин и его 17-летняя подруга были найдены мертвыми в подмосковном городе Железнодорожный.
Источник: «ТАСС»
На месте работают следователи, которые рассматривают все причины произошедшего.
Специалисты также устанавливают обстоятельства случившегося.
Роман Шингаркин – погибший молодой человек – приходится сыном бывшему депутату от ЛДПР Максиму Шингаркину. На момент гибели парень находился в компании своей подруги.
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