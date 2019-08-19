Hyundai Elantra сгорел в Нижнем Тагиле минувшей ночью
Сегодня, 09:34ПроисшествияФото: ГУ МЧС по Свердловской области
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19 августа в 2 часа ночи в Нижнем Тагиле на улице Горошникова сгорел Hyundai Elantra, сообщает ГУ МЧС по региону.
Сюжеты: Нижний Тагил
На место инцидента выезжали пять пожарных на двух единицах техники. Огонь был потушен силами местных жителей до приезда МЧС. Площадь пожара составила два квадратных метра.
15 июля в Нижнем Тагиле сгорела Mazda CX-5.
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