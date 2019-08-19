На трассе Реж-Артемовский в ДТП погибли два человека
Сегодня, 09:07ПроисшествияФото: ГИБДД по Свердловской области
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18 августа на автодороге Реж-Артемовский столкнулись Lada Kalina и грузовик, пишет портал Е1.
По данным Госавтоинспекции, водитель легкового авто не справился с управлением и совершил выезд на полосу встречного движения, где и произошло лобовое столкновение со встречным автомобилем марки International.
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Водитель и пассажир «Лады» погибли на месте. По сообщению СМИ, оба погибших моложе 25 лет. Водитель большегруза не пострадал.
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