В Нижнем Тагиле водитель «Лады» сбил 13-летнюю девочку
Сегодня, 08:11ПроисшествияФото: Отдел пропаганды ГИБДД
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18 августа в вечернее время в Нижнем Тагиле под колеса автомобиля попала 13-летняя девочка, переходившая дорогу в неустановленном месте, сообщает Отдел пропаганды ГИБДД.
Сюжеты: Нижний Тагил
Мужчина 1997 года рождения за рулем «Лады Гранты», следуя по Ленинградскому проспекту со стороны улицы Окунева в сторону проспекта Дзержинского, допустил наезд на девочку, переходившую дорогу в неустановленном месте. Опрос свидетелей и просмотр записей камер наблюдения показали, что девочка прошла три полосы дороги, затем развернулась и пошла в обратном направлении.
Водитель не ожидал подобного поведения и не успел среагировать, когда ребенок пошел в обратном направлении. На момент ДТП автомобилист был трезв.
Девочка с черепно-мозговой травмой доставлена в больницу.
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На прошлой неделе на проспекте Ленина водитель сбил девочку на самокате, переходившую дорогу по «зебре».
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