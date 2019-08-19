В Нижнем Тагиле водитель «Лады» сбил 13-летнюю девочку

Мужчина 1997 года рождения за рулем «Лады Гранты», следуя по Ленинградскому проспекту со стороны улицы Окунева в сторону проспекта Дзержинского, допустил наезд на девочку, переходившую дорогу в неустановленном месте. Опрос свидетелей и просмотр записей камер наблюдения показали, что девочка прошла три полосы дороги, затем развернулась и пошла в обратном направлении.