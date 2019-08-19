В Реже произошел пожар на заводе по переработке боеприпасов
Сегодня, 19:07ПроисшествияФото: Пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области
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Днем 19 августа в Реже на территории предприятия по производству боеприпасов произошел пожар. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров, сообщает пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердловской области.
Пожар произошел в одноэтажном здании завода, на котором занимаются переработкой пороха и других взрывчатых веществ.
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Как сообщили в МЧС, на месте пожара работали 10 спецмашин и 41 спасатель. Тушение пожара заняло 50 минут. По данным ведомства, пострадавших нет, из здания самостоятельно смогли эвакуироваться 35 человек.
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