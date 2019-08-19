В Реже произошел пожар на заводе по переработке боеприпасов

Пожар произошел в одноэтажном здании завода, на котором занимаются переработкой пороха и других взрывчатых веществ.

Как сообщили в МЧС, на месте пожара работали 10 спецмашин и 41 спасатель. Тушение пожара заняло 50 минут. По данным ведомства, пострадавших нет, из здания самостоятельно смогли эвакуироваться 35 человек.