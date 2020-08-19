Под Нижним Тагилом ищут ушедшего за грибами 21-летнего парня с татуировкой

В Горноуральском городском округе ищут 21-летнего Даниила Медведева, который ушел в лес за грибами и не вернулся.

Как рассказали TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское», молодой человек пропал 17 августа, он ушел из дачного дома в лес за грибами. На следующий день утром родные обратились с заявлением в полицию. Незамедлительно были организованы поисковые мероприятия, в которых принимали участие сотрудники отделения полиции и местные жители. Сегодня подключились поисковики,пояснили в МВД. Даниил Медведев был одет в куртку и джинсовые бриджи. У молодого человека светло-русые волосы, голубые глаза, рост 179 сантиметров, есть татуировка на кисти руки. В ГГО ищут ушедшего за грибами 21-летнего парня с татуировкой Фото: ЛизаАлерт

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