Под Нижним Тагилом ищут ушедшего за грибами 21-летнего парня с татуировкой

Как рассказали TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское», молодой человек пропал 17 августа, он ушел из дачного дома в лес за грибами.
На следующий день утром родные обратились с заявлением в полицию. Незамедлительно были организованы поисковые мероприятия, в которых принимали участие сотрудники отделения полиции и местные жители. Сегодня подключились поисковики,пояснили в МВД.
Даниил Медведев был одет в куртку и джинсовые бриджи. У молодого человека светло-русые волосы, голубые глаза, рост 179 сантиметров, есть татуировка на кисти руки.