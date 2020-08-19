В Нижнем Тагиле пропал верующий молодой человек с ягдтерьером

В Нижнем Тагиле пропал 24-летний верующий молодой человек. Он ушел из дома с вещами и собакой породы ягдтерьер, сообщает пресс-служба МУ МВД "Нижнетагильское".

С заявлением об исчезновении Антона Суркова накануне в полицию обратился его отец. Мужчина пояснил, что раньше сын работал и жил самостоятельно. Однако в последние несколько месяцев он проживал в семье отца на улице Газетной, так как остался без работы. Вопрос о необходимости трудоустройства поднимался неоднократно, но Антон не мог ничего найти. Молодой человек ушел из дома 15 августа и до настоящего времени о его местонахождении ничего не известно. В тот день он звонил отцу, который вместе со своей семьей был в отъезде. Когда семья вернулась домой, Антона там не оказалось. Он забрал вещи, собаку породы ягдтерьер. На связь он не выходит. Его телефон выключен. Рост Антона составляет около 195 сантиметров, он имеет спортивное телосложение, увлекается бегом и носит очки. По словам отца, сын – верующий человек, очень часто посещал церкви на территории Нижнего Тагила. Сотрудники полиции не исключают, что Антон мог попросить приюта у служителей церкви, сообщили в пресс-службе МУ МВД "Нижнетагильское". Ранее в лесу под Нижним Тагилом пропал 48-летний Вадим Зяблицев. Он ушел в лес за грибами. В поисках участвовала полиция и поисковые отряды. Мужчина вышел из леса самостоятельно.

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