В Нижнем Тагиле задержали мужчину, искавшего наркотики в корнях дерева

В Нижнем Тагиле задержали мужчину, искавшего наркотики в корнях дерева

Сегодня, 15:19ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
13 августа сотрудниками транспортной полиции на станции Нижний Тагил задержан мужчина. При нем обнаружено наркотическое вещество, сообщает управление на транспорте МВД России по УрФО.

34-летний житель Кушвы приобрёл запрещённое вещество посредством Интернета, оно было спрятано в корнях дерева. Когда подозреваемый явился за ним, то его задержали сотрудники полиции. Мужчина бросил наркотик на землю, однако следователи смогли доказать его причастность.

В пакетике было синтетическое наркотическое средство «N-метилэфедрон» крупного размера (1,71 грамм).

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело (ч.2 статьи 228 УК РФ).

Напомним, что в августе тагильчанку приговорили к восьми годам тюрьмы за сбыт наркотиков через интернет.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
наркотикизадержаниеарест
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте также
Топ-5 предприятий-загрязнителей воздуха в Нижнем Тагиле
Ремонты дорог Свердловской области: кто получает миллиарды из областного бюджета?
Стало известно, как тагильские леса и дворы превращаются в помойки
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Главный редактор: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы