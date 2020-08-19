В Нижнем Тагиле задержали мужчину, искавшего наркотики в корнях дерева

34-летний житель Кушвы приобрёл запрещённое вещество посредством Интернета, оно было спрятано в корнях дерева. Когда подозреваемый явился за ним, то его задержали сотрудники полиции. Мужчина бросил наркотик на землю, однако следователи смогли доказать его причастность.
В пакетике было синтетическое наркотическое средство «N-метилэфедрон» крупного размера (1,71 грамм).
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело (ч.2 статьи 228 УК РФ).
Напомним, что в августе тагильчанку приговорили к восьми годам тюрьмы за сбыт наркотиков через интернет.