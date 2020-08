В Нижнем Тагиле женщина-пешеход попала под колеса «Лады» и получила перелом лодыжки

В Нижнем Тагиле сегодня днем «Лада-Гранта» сбила женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщили в Отделе пропаганды ГИБДД.

Предварительно установлено, что водитель «Лада» мужчина 1995 года рождения, следуя со стороны улицы Землячка в сторону дома на улице Гвардейская, 40 по улице Балакинской допустил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход женщина 1958 года рождения с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб головы, закрытый перелом лодыжки — госпитализирована, сообщили в ведомстве. ДТП на переходе Photo: Отдел пропаганды ГИБДД Сотрудники ГИБДД работают на месте происшествия, устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. Напомним, ранее в Нижнем Тагиле под колеса автомобиля попал девятилетний мальчик, который торопился домой за телефоном. В Нижнем Тагиле 9-летний мальчик бежал домой за телефоном и попал под машину

