В Нижнем Тагиле женщина-пешеход попала под колеса «Лады» и получила перелом лодыжки

Предварительно установлено, что водитель «Лада» мужчина 1995 года рождения, следуя со стороны улицы Землячка в сторону дома на улице Гвардейская, 40 по улице Балакинской допустил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП пешеход женщина 1958 года рождения с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб головы, закрытый перелом лодыжки — госпитализирована, сообщили в ведомстве.
Сотрудники ГИБДД работают на месте происшествия, устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.
Напомним, ранее в Нижнем Тагиле под колеса автомобиля попал девятилетний мальчик, который торопился домой за телефоном.