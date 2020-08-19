В Нижнем Тагиле женщина-пешеход попала под колеса «Лады» и получила перелом лодыжки

Предварительно установлено, что водитель «Лада» мужчина 1995 года рождения, следуя со стороны улицы Землячка в сторону дома на улице Гвардейская, 40 по улице Балакинской допустил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.