8-летняя девочка и ее бабушка погибли под колесами иномарки в Каменске-Уральском

8-летняя девочка и ее бабушка погибли под колесами иномарки в Каменске-Уральском
8-летняя девочка и ее бабушка погибли под колесами иномарки в Каменске-Уральском
Сегодня, 08:34ПроисшествияФото: УГИБДД по Свердловской области
На пешеходов на одной из центральных улиц Каменск-Уральского наехал водитель Mazda СX-5. Бабушку и ее 8-летнюю внучку отбросило на другой автомобиль. Обе они погибли.

Смертельная авария произошла вечером 18 августа на улице Пушкина в Каменске-Уральском. Пожилая местная жительница переходила дорогу вместе с внучкой, когда их сбил 36-летний водитель иномарки. Пешеходов от удара отбросило на встречную машину, сообщает «КП-Екатеринбург».

На месте аварии работали сотрудники ГИБДД. Они установили, что погибшие пересекали проезжую часть на нерегулируемом перекрестке, где нет «зебры». Они, судя по всему, не убедились в безопасности при переходе дороги.

Напомним, за смерть двух детей и их отца в дорожной аварии под Ивделем в начале февраля 2021 года водитель Toyota Land Cruiser осужден на 6 лет. Он проведет их в колонии-поселении. Также мужчина на 2,5 года лишен водительского удостоверения.

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