Бизнесмен случайно застрелил своего товарища на охоте в Верхней Пышме

На охоте в Верхней Пышме 41-летний бизнесмен застрелил своего 35-летнего знакомого, когда пытался из гладкоствольного ружья подбить пролетающую утку, однако задел другого мужчину. Он скончался из-за полученной травмы.

Происшествие случилось 18 августа в лесу недалеко от поселка Красный. Теперь бизнесмену грозит до двух лет колонии, сообщает старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга. Выстрел был осуществлен из ружья ИЖ-18МН калибра 12/76, официально зарегистрированного на мужчину. Целясь в утку, свердловчанин по неосторожности попал в шею своего товарища, также находившегося на охоте. В результате мужчина скончался на месте, рассказал глава пресс-службы областного МВД Валерий Горелых. Фото: СУ СК России по Свердловской области Напомним, глава СКР Александр Бастрыкин взял на личный контроль ход расследования уголовного дела в отношении депутата из Кургана, который во время охоты на снегоходе задавил волка. Дело убившего на охоте волка депутата из Кургана взял на контроль Бастрыкин

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