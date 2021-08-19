Бизнесмен случайно застрелил своего товарища на охоте в Верхней Пышме

Происшествие случилось 18 августа в лесу недалеко от поселка Красный. Теперь бизнесмену грозит до двух лет колонии, сообщает старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга.
Выстрел был осуществлен из ружья ИЖ-18МН калибра 12/76, официально зарегистрированного на мужчину. Целясь в утку, свердловчанин по неосторожности попал в шею своего товарища, также находившегося на охоте. В результате мужчина скончался на месте, рассказал глава пресс-службы областного МВД Валерий Горелых.
Напомним, глава СКР Александр Бастрыкин взял на личный контроль ход расследования уголовного дела в отношении депутата из Кургана, который во время охоты на снегоходе задавил волка.