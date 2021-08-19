Детали обнаружения расчлененного тела пропавшей в Тюмени девочки раскрыл СК

Был назначен ряд судебных экспертиз, которые помогут определить причину и время смерти девочки. Также собственный источник сообщил «Ленте.ру», что на найденном теле присутствуют следы насилия. Волонтеры нескольких поисковых отрядов и Гуманитарного Добровольческого Корпуса сделали мемориал, к которому можно принести игрушки и цветы.