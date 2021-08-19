Детали обнаружения расчлененного тела пропавшей в Тюмени девочки раскрыл СК

Детали обнаружения расчлененного тела пропавшей в Тюмени девочки раскрыл СК
Детали обнаружения расчлененного тела пропавшей в Тюмени девочки раскрыл СК
Сегодня, 22:56ПроисшествияФото: 1MI
Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко раскрыла детали обнаружения трупа, который принадлежит пропавшей в Тюмени восьмилетней девочке. Как стало известно, он оказался завернут в пакет.

Петренко рассказала, что пакет, в котором находилось тело ребенка, был обнаружен на берегу озера Оброчное. За счет первичных следственных действий можно сделать вывод, что труп действительно принадлежит пропавшей девочке, сообщает РИА Новости.

Был назначен ряд судебных экспертиз, которые помогут определить причину и время смерти девочки. Также собственный источник сообщил «Ленте.ру», что на найденном теле присутствуют следы насилия. Волонтеры нескольких поисковых отрядов и Гуманитарного Добровольческого Корпуса сделали мемориал, к которому можно принести игрушки и цветы.

Напомним, по мнению местных жителей, тело подбросили, так как раньше данное место неоднократно проверяла полиция. Один из очевидцев сообщил, что накануне там был замечен мужчина.

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