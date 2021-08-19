Директор предприятия под Нижним Тагилом убил и сжег сторожа

Директор предприятия под Нижним Тагилом убил и сжег сторожа
Директор предприятия под Нижним Тагилом убил и сжег сторожа
Сегодня, 19:05ПроисшествияФото: СУ СКР по Свердловской области
В минувший четверг, 12 августа, на Серовском тракте в лесном массиве было обнаружено тело мужчины со следами сильных ожогов. По «горячим следам» удалось задержать подозреваемого.

Им оказался 58-летний директор предприятия, занимающегося добычей полезных ископаемых в Пригородном районе Нижнего Тагила.

Задержанный сознался в содеянном и рассказал об обстоятельствах совершенного преступления. Мужчина сообщил, что поссорился с 61-летним сторожем 11 августа из личной неприязни. После убийства, директор вывез труп в лес и там сжег, сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

Директор тагильского предприятия убил и сжег сторожа

Известно, что тело погибшего обнаружил мужчина, катаясь на квадроцикле. Благодаря отпечаткам пальцев удалось установить и личность погибшего: им оказался 60-летний житель Дзержинского района. Мужчина проживал в сторожке на территории небольшого предприятия в посёлке Чащино, где подрабатывал сторожем.

Следователи удивились тому, что руководитель не заявил о пропаже сотрудника, который много лет работал у него без нареканий. При осмотре автомобиля директора в багажнике были обнаружены пятна крови, сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, Расчлененное тело найдено в Тюмени 18 августа на Лесобазе. Его обнаружили в нескольких пакетах во время кошения травы. Предположительно, останки принадлежат 9-летней Насте Муравьевой, которая пропала в конце июня. Местные жители считают, что тело подбросили на это место, так как раньше его неоднократно проверяла полиция.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
убийствоДиректортруппредприятиеНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы