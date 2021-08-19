Есть погибший: «Газель» залетела под КАМАЗ на Тюменском тракте

В процессе движения он въехал в КАМАЗ, ехавший спереди, а по касательной в грузовик врезалась иномарка, двигающаяся за «Газелью». В результате в аварии погиб житель Пермского края — водитель «Газели», сообщает Е1 со ссылкой на ГИБДД. Водитель фуры в процессе инцидента не пострадал.