Есть погибший: «Газель» залетела под КАМАЗ на Тюменском тракте

Есть погибший: «Газель» залетела под КАМАЗ на Тюменском тракте
Есть погибший: «Газель» залетела под КАМАЗ на Тюменском тракте
Сегодня, 21:09ПроисшествияФото: ГИБДД по Свердловской области
ДТП, в котором столкнулись три автомобиля, произошло 19 августа, во втором половине дня, на 86-м километре Тюменского тракта. Виновником аварии стал 38-летний водитель «Газели».

В процессе движения он въехал в КАМАЗ, ехавший спереди, а по касательной в грузовик врезалась иномарка, двигающаяся за «Газелью». В результате в аварии погиб житель Пермского края — водитель «Газели», сообщает Е1 со ссылкой на ГИБДД. Водитель фуры в процессе инцидента не пострадал.

На видеозаписи с места событий можно увидеть, как после столкновения с «Газелью» КАМАЗ тормозит, а иномарка пытается избежать аварии.

Видео:E1.RU

Напомним, 16 августа стало известно, что в массовой аварии в центре Нижнего Тагила механические повреждения получили сразу три иномарки. Пострадавших в ДТП нет.

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