Есть погибший: «Газель» залетела под КАМАЗ на Тюменском тракте

В процессе движения он въехал в КАМАЗ, ехавший спереди, а по касательной в грузовик врезалась иномарка, двигающаяся за «Газелью». В результате в аварии погиб житель Пермского края — водитель «Газели», сообщает Е1 со ссылкой на ГИБДД. Водитель фуры в процессе инцидента не пострадал.
На видеозаписи с места событий можно увидеть, как после столкновения с «Газелью» КАМАЗ тормозит, а иномарка пытается избежать аварии.
Напомним, 16 августа стало известно, что в массовой аварии в центре Нижнего Тагила механические повреждения получили сразу три иномарки. Пострадавших в ДТП нет.