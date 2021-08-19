Игравшего с другом в догонялки 7-летнего мальчика сбила бетономешалка в Екатеринбурге

Дорожная авария с участием несовершеннолетнего пешехода произошла около 17.00 на дублере улицы Академика Сахарова в среду 18 августа. 30-летний водитель бетономешалки наехал на ребенка 7 лет, который неожиданно выбежал на дорогу во время игры с другом в догонялки, сообщает Е1 со ссылкой на городскую Госавтоинспекцию.