Игравшего с другом в догонялки 7-летнего мальчика сбила бетономешалка в Екатеринбурге

Дорожная авария с участием несовершеннолетнего пешехода произошла около 17.00 на дублере улицы Академика Сахарова в среду 18 августа. 30-летний водитель бетономешалки наехал на ребенка 7 лет, который неожиданно выбежал на дорогу во время игры с другом в догонялки, сообщает Е1 со ссылкой на городскую Госавтоинспекцию.
Мальчик получил ушибы и рваные раны и был доставлен в больницу.
Напомним, вечером 18 августа 2021 года в Каменске-Уральском 8-летнюю девочку и ее бабушку сбила Mazda СX-5. Пешеходов, не убедившихся в безопасности при пересечении проезжей части, отбросило на встречный автомобиль, они в результате погибли. За рулем иномарки находился 36-летний местный житель.