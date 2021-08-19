Изрубленную топором собаку хозяином спасают зоозащиткники в Асбесте

Владелец частного дома в Асбесте, которого соседи характеризуют, как сильно пьющего мужчину, ударил топором свою собаку. Пес убежал, но его визг слышали соседи. Когда они вышли на звук, то увидели, как 35-летний мужчина бросил окровавленный топор.
Неравнодушные люди искали его, вчера нашли и позвонили нам, рассказали в Благотворительном фонде помощи бездомным животным Екатеринбурга Е1.
Сейчас животное находится в ветеринарной клинике в тяжелом состоянии.
Напомним, екатеринбуржец в лифте одного из домов Академического района жестоко избил своего пса. Происшествие попало на камеру видеонаблюдения. В полиции обещали провести проверку по информации о жестоком обращении с животными.