Изрубленную топором собаку хозяином спасают зоозащиткники в Асбесте

Изрубленную топором собаку хозяином спасают зоозащиткники в Асбесте
Изрубленную топором собаку хозяином спасают зоозащиткники в Асбесте
Сегодня, 13:56ПроисшествияФото: pixabay.com
Хозяин, имеющий пристрастие к алкоголю, изрубил собственного пса топором в Асбесте. Животное, которое удалось поймать неравнодушным местным жителям, спасают зоозащитники в Екатеринбурге.

Владелец частного дома в Асбесте, которого соседи характеризуют, как сильно пьющего мужчину, ударил топором свою собаку. Пес убежал, но его визг слышали соседи. Когда они вышли на звук, то увидели, как 35-летний мужчина бросил окровавленный топор.

Неравнодушные люди искали его, вчера нашли и позвонили нам, рассказали в Благотворительном фонде помощи бездомным животным Екатеринбурга Е1.

Сейчас животное находится в ветеринарной клинике в тяжелом состоянии.

Напомним, екатеринбуржец в лифте одного из домов Академического района жестоко избил своего пса. Происшествие попало на камеру видеонаблюдения. В полиции обещали провести проверку по информации о жестоком обращении с животными.

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