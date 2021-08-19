Нападавший на женщин на улице и убивший одну из них свердловчанин задержан

Свердловчанин, который нападал на женщин на улице и убил одну из них — бабушку 75 лет, задержали стражи правопорядка 16 августа 2021 года, сообщает Е1. Он скрывался от правоохранителей у матери в селе Таборы после того, как одна из его жертв — 54-летняя женщина, сумела вырваться из рук злоумышленника, напавшего на нее на улице 14 августа. Она обратилась за помощью в полицию.
Установить нападавшего сыщикам удалось благодаря записям с камер видеонаблюдения и показаниям свидетелей.
Как отметил глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых, в тот же день подозреваемый убил 75-летнюю бабушку, которая утром вышла вынести мусор, а в итоге не вернулась домой. Ее тело было обнаружено на следующий день недалеко от гаражного массива.
По данным полиции, мужчина в ночь перед совершением преступления отдыхал в баре и вступил в конфликт со знакомым, после чего ушел и набросился на первую встречную женщину, избил ее до смерти и бросил тело у гаражей.
В данный момент подозреваемый заключен под стражу, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Напомним, свердловчанин, обвиняемый в убийстве своей жены-блогера Кристины Журавлевой, на суде заявил, что супруга его унижала и била. Мужчина признал вину и отметил, что не хотел убивать свою вторую половину.