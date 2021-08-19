Нападавший на женщин на улице и убивший одну из них свердловчанин задержан

25-летний ранее судимый житель Тавдинского района, который нападал на пожилых женщин на улице, задержан сотрудниками полиции. Мужчина убил одну из своих жертв. Теперь ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Свердловчанин, который нападал на женщин на улице и убил одну из них — бабушку 75 лет, задержали стражи правопорядка 16 августа 2021 года, сообщает Е1. Он скрывался от правоохранителей у матери в селе Таборы после того, как одна из его жертв — 54-летняя женщина, сумела вырваться из рук злоумышленника, напавшего на нее на улице 14 августа. Она обратилась за помощью в полицию. Установить нападавшего сыщикам удалось благодаря записям с камер видеонаблюдения и показаниям свидетелей. Как отметил глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых, в тот же день подозреваемый убил 75-летнюю бабушку, которая утром вышла вынести мусор, а в итоге не вернулась домой. Ее тело было обнаружено на следующий день недалеко от гаражного массива. По данным полиции, мужчина в ночь перед совершением преступления отдыхал в баре и вступил в конфликт со знакомым, после чего ушел и набросился на первую встречную женщину, избил ее до смерти и бросил тело у гаражей. В данный момент подозреваемый заключен под стражу, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Напомним, свердловчанин, обвиняемый в убийстве своей жены-блогера Кристины Журавлевой, на суде заявил, что супруга его унижала и била. Мужчина признал вину и отметил, что не хотел убивать свою вторую половину. О причинах убийства жены-блогера из Екатеринбрга рассказал ее муж

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