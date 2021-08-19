Плеснула бензина в печь: пенсионерка попала в больницу после пожара под Тагилом

Выяснилось, что хозяйка приехала в сад. Чтобы скорее разжечь на улице печь-буржуйку, она плеснула туда бензин. Жидкость попала на ее одежду. Когда пенсионерка зажгла спичку, у нее загорелся рукав и предметы рядом. Затем огонь перекинулся на сарай. В результате женщина госпитализирована в больницу с ожогами, сообщает отдел надзорной деятельности Нижнего Тагила и ГГО.