Плеснула бензина в печь: пенсионерка попала в больницу после пожара под Тагилом

Плеснула бензина в печь: пенсионерка попала в больницу после пожара под Тагилом
Плеснула бензина в печь: пенсионерка попала в больницу после пожара под Тагилом
Сегодня, 13:03ПроисшествияФото: ОНД и ПР Нижнего Тагила и ГГО
Плеснувшая бензин в буржуйку пенсионерка госпитализирована в больницу. Пожар произошел в саду под Нижним Тагилом.

Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчеру 18 августа около 15.00. На место пожара выезжали семь огнеборцев и две единицы техники. На площади 10 квадратных метров сгорел сарай. С огнем справились местные жители до прибытия пожарных, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

Выяснилось, что хозяйка приехала в сад. Чтобы скорее разжечь на улице печь-буржуйку, она плеснула туда бензин. Жидкость попала на ее одежду. Когда пенсионерка зажгла спичку, у нее загорелся рукав и предметы рядом. Затем огонь перекинулся на сарай. В результате женщина госпитализирована в больницу с ожогами, сообщает отдел надзорной деятельности Нижнего Тагила и ГГО.

Напомним, 16 августа сгорела кухня в квартире на Руше в Нижнем Тагиле в пятиэтажке из-за включенного кипятильника. Огонь заметили прохожие и вызвали пожарных.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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