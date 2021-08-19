Причины аварии на водопроводе в Дзержинском районе Тагила назвали в «Водоканале-НТ»

Причины аварии на водопроводе в Дзержинском районе Тагила назвали в «Водоканале-НТ»
Причины аварии на водопроводе в Дзержинском районе Тагила назвали в «Водоканале-НТ»
Сегодня, 16:50ПроисшествияФото: 1МI
О причинах аварии, оставившей сотни многоквартирников в Дзержинском районе Нижнего Тагила без воды 18 августа, рассказали в «Водоканале-НТ».

Коммунальная авария в Дзержинском районе, из-за которой тысячам тагильчан пришлось несколько часов оставаться без воды, произошла по вине подрядчика одного из градообразующих предприятий — компании «Монолит-Строй», сообщили АН «Между строк» в ООО «Водоканал-НТ».

Работы проводились без уведомления ресурсников. Водопровод повредила одна из упавших плит перекрытий. Чтобы ликвидировать ЧП пришлось останавливать подачу воду.

Водоснабжение в итоге удалось восстановить поздним вечером — около 00.00 часов 19 августа.

Напомним, вода в Дзержинском районе Нижнего Тагила на несколько часов пропала около 19.30 в среду 18 августа. Жители также сообщали и о проблемах с горячим водоснабжением.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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