Пропавший 37-летний мужчина с оттопыренными ушами разыскивается в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле разыскивают пропавшего 37-летнего Сергея Князева. Мужчина ушел на работу 9 августа и с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.

Родственники обратились в полицию только через неделю после пропажи, сообщили в пресс-группе МВД. Полицейские установили, что в день исчезновении мужчина употреблял алкоголь и не явился на работу. С 9 августа его телефон недоступен. Рост Сергея 170 см., он худощавого телосложения, у него темные волосы. Из особых примет – оттопыренные уши. В момент исчезновения, был одет в черные штаны и футболку, темные кроссовки. Если вы видели этого мужчину или знаете, где он может находиться, то сообщите об этом по телефону: 8 (3435) 97-64-02. Напомним, тело 76-летнего грибника Валентина Лавочкина, который пропал 1 августа в лесу под Нижним Тагилом, обнаружено полицейскими. Пропавший под Нижним Тагилом 76-летний грибник найден мертвым

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